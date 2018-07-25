"Пахнет канализацией и тухлым мясом": в Новосибирске жители жалуются на зловоние

Утром 29 июля новосибирцы почувствовали на улице странный и резкий запах. Жители сообщают, что он распространился по всему городу.

Воскресенье обрадовало горожан новыми ароматами. По всему Новосибирску чувствуется запах, похожий, по словам местных жителей, на тухлое мясо. В социальных сетях эта тема стала одной из самых обсуждаемых. Одни утверждают, что городское зловоние добралось даже до самых окраин. «Пахнет тухлым мясом!» - комментируют свидетели, вдохнувшие воскресные ароматы.

Предположительно, причиной столь неприятного запаха стали свиньи из Криводановки. Специалисты подчеркнули, что там расположен огромный свинокомплекс, от которого веет не очень приятно. А ветер помогает распространиться аромату по всему Новосибирску. Особенно сильно это чувствуется около набережной и аэропорта.

О похожем запахе уже сообщалось ранее. Однако тогда даже была проведена проверка, и в воздухе не было зафиксировано никаких вредных примесей, по крайней мере, их избыточное количество, которые могли бы явиться источником зловония.

Напомним, несколько недель назад над Новосибирском нависла серая дымка. Однако метеорологи опровергли ее наличие, а специалисты, проведя анализ атмосферного воздуха, установили, что в нем нет никаких токсичных веществ. Некоторые горожане предположили, что подобное произошло вследствие большого автомобильного потока.