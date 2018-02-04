"И тучи расступились": В Волгоград со всей России съехались буддисты ради священного ритуала

Отмечается, что люди в национальных костюмах читали мантры и выпускали в Волгу живых рыб. После проведения ритуала буддисты пожелали жителям Волгограда умиротворения и добра.

Как стало известно, в пятницу, 27 июля, сотни людей из разных уголков России съехались в Волгоград для того, чтобы совершить священный ритуал Будды на центральной набережной города. Уже с 11:00 по местному времени на набережной стали собираться буддисты в ожидании ритуала и зрелищного обряда. К ним присоединились обычные зеваки, за происходящим также наблюдали работники теплоходов и даже экскурсионная группа.

Вскоре подъехал большой фургон, в котором находился огромный контейнер с рыбами. Перед тем, как выпустить в Волгу более сотни рыб, буддисты добавили в контейнер заранее подготовленную шафрановую воду, которая считается символом очищения. Затем в воздух выпустили огромное количество лепестков от цветов и только после этого рыба оказалась в реке.

Зрители оказались в восторге от происходящего, отметив, что в этот день над Волгоградом даже расступились тучи.