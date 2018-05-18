В Ростове с 1 ноября транспортную сеть ждут изменения

Городские власти сообщили о том, что на улицах города появятся новые маршруты. Однако изменения Ростов сможет увидеть на 3 месяца позже, чем планировалось.

Ранее сообщалось, что появление новых маршрутов на донских дорогах произойдет 1 августа. Однако накануне правительство Ростова изменило дату в проектных документах. Теперь изменения обещают провести до 1 ноября.

Власти города сообщают, что некоторые маршруты общественного транспорта будут ликвидированы из-за неэффективности и, по большей части, не востребованности местными жителями. Однако взамен старым придут новые автобусы, которые будут соединять различные точки города, давно нуждающиеся в собственном маршруте.

Помимо этого, планируется установить безналичную систему оплаты в маршрутных такси, введение которой уже очень давно ждут горожане. Это действительно намного упростит и сделает гораздо комфортнее пользование услугами общественного транспорта.

Некоторые жители продолжают высказывать беспокойство ввиду того, что планируется убрать около 40 старых маршрутов. Однако власти уверяют, что изменения произойдут с учетом опросов, которые проводились перед созданием новой транспортной сети.