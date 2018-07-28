Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие органы, из-за чего состояние артиста резко ухудшилось.

Вокруг состояния Иосифа Кобзона ходит много слухов. Не так давно стало известно, что певец попал в больницу. Некоторые сообщают о коме, другие же опровергают эти данные и говорят, что Кобзон находится в сознании. Его жена не спешит раскрывать всех подробностей о здоровье артиста. Многие поклонники всерьез встревожены, ведь Кобзону уже 80 лет и он долгие годы борется с раком.

Врачи считают, что состояние Иосифа Кобзона могло ухудшиться из-за метастаза. Если это действительно правда, то жизни певца угрожает серьезная опасность. Многие поклонники были шокированы версией специалистов.

«Рак ждет всех, но не все до него доживают», - считают врачи. Специалисты опасаются, что скоро почти каждый житель России будет подвержен риску развития онкологии. Многие игнорируют первичные симптомы опаснейшего заболевания, из-за чего рак прогрессирует и вылечить его гораздо сложнее. По словам экспертов, многие люди не следят за своим здоровьем, из-за чего попросту «не доживают» до рака, а умирают еще раньше.