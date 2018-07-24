Жители Ростова возмущены новыми квитанциями с увеличенным тарифом на газ

Стоит отметить, что многих жителей Ростова вовсе не удивило повышение цен на газ. Они отмечают, что ежегодно в июле повышаются тарифы на коммунальные услуги, однако другие были возмущены.

Как стало известно, жителям Ростова стали приходить новые квитанции с увеличенной стоимостью тарифа на газ. Возмущенный мужчина опубликовал квитанцию в сети и отметил, что в прошлом месяце он платил за газ 5 рублей 92 копейки, теперь же ему придется оплатить 6 рублей 10 копеек за кубометр газа. В квитанции также указали то, что повышение тарифов было установлено Региональной службой по тарифам.

Многие пользователи соцсетей тут же возмутились, отметив, что цены на коммунальные услуги и продукты растут с космической скоростью, а зарплаты остаются на том же уровне. Другие же заметили, что в произошедшем нет ничего удивительного, ведь каждый год в июле тарифы поднимаются, потому каждый раз удивляться и возмущаться просто глупо.