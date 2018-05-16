Картина российского художника продана во Франции за €560 тысяч

Торги состоялись вчера во французском городе Вернон. Изначально работа под названием «Веранда» оценивалась не более чем в 80 тысяч евро, однако в ходе аукциона состоялся настоящий бой за право владеть картиной. В итоге произведение искусства было продано за 560 тысяч евро.

Счастливым владельцем стал коллекционер российского происхождения, своё имя ценитель искусства предпочёл оставить в тайне. Картина «Веранда» написана в 1922 году живописцем Константином Коровиным. Работу продали несколько дороже, чем планировали благодаря её эксклюзивности. Известно, что Коровин чаще всего писал пейзажи и натюрморты. «Веранда» - это олицетворение русской мечты, в тяжёлые времена. Картина наполнена уютной, домашней атмосферой: два человека наслаждаются моментом на солнечной веранде, вокруг нет ни проблем, ни суеты, только они, спокойствие и тишина. Эта одна из последних работ Коровина, созданная в Крыму. Много лет творение хранилось во французской частной коллекции. Многие работы живописца можно увидеть в Русском музее.