Новорожденным в Новороссийске вручат медали

С таким предложением выступил мэр Новороссийска Игорь Дяченко. Детям будут выданы специальные медали «Рожденному в Новороссийске». К ним будет также прилагаться подарок.

Глава города убежден, что это отличное нововведение. Более того, он подчеркнул, что такая традиция уже была раньше, но на протяжении длительного времени оставалась незаслуженно забытой. Теперь Игорь Дьяченко намерен вернуть выдачу медалей. Он считает, что патриотизм нужно прививать с малых лет. И чем раньше, по его мнению, это будет происходить, тем лучше. Градоначальник заявил, что памятные медали будут символом для будущих поколений.

Сообщается, что в период СССР молодых родителей специально приглашали в администрацию города-героя и в торжественной обстановке вручали им памятные призы и нагрудные знаки. Очень многие новороссийцы, которые уже давно выросли, до сих пор хранят у себя медали. Некоторые с особой теплотой вспоминают прошлые времена и эту давнюю традицию.

Необычное проявление патриотизма демонстрирует не только Новороссийск. Ранее сообщалось, что во Владикавказе неизвестный забрался на башню, которая была построена еще во времена Средневековья, и признался во всеуслышание в любви к Северной Осетии – Алании.