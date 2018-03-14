Отель без персонала открылся в Китае

Связь с людьми предполагается только в случае непредвиденных обстоятельств. В остальном - обслуживание в отеле, расположенном в провинции Сычуань, полностью роботизировано.

Интересный отель Smart LYZ появился в китайском городе Чэнду. В нем люди – только отдыхающие. Привычный всем рабочий персонал заменен полностью автоматизированной системой. Чтобы без проблем пользоваться всеми услугами отеля, туристам необходимо установить на смартфоны мобильное приложение, с помощью которых управляются роботы в отеле. На входе посетителей встречает робот, который провожает в номер, помогает зарегистрироваться. При этом используется система распознавания лиц.

Если постояльцам нужны дополнительные услуги, например, заказ такси, еды, уборка номера, они смогут при помощи скаченного приложения на мобильном устройстве обеспечить себя всем необходимым. Также в отеле можно воспользоваться услугами стирки белья, которая тоже будет осуществляться с помощью автоматизированных устройств. Если гостям станет плохо или возникнет необходимость в присутствии полиции, роботы вызовут экстренные службы.

К концу года планируется расширить сеть роботизированных отелей и построить еще около 50 таких комплексов.