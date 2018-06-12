В Новосибирске в возрасте 55 лет умер знаменитый тележурналист и телемагнат Яков Лондон

О том, что телемагнат умер, сообщили СМИ, ссылаясь на информацию, полученную от его семьи. О причинах смерти Якова Лондона не сообщается.

Как стало известно, в ночь на 29 июля, в Новосибирске простился с жизнью знаменитый журналист и медиаменеджер Яков Лондон. На момент смерти ему исполнилось всего лишь 55 лет, о причинах смерти создателя независимого телевидения в Новосибирске, которое оказало большое влияние на жизнь граждан, ничего не сообщается. Неизвестно также, проводились ли какие-нибудь экспертизы по поводу выяснения причин смерти.

СМИ отмечают, что о гибели Лондона сообщили источники, которые близки к семье телевизионного магната. Стоит отметить, что Якова Лондона планируют похоронить уже в понедельник, 30 июля.