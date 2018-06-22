Перестаралась: в Ростове девушка в погоне за идеалом изуродовала себя

Ростовчанка захотела исправить асимметрию, но довела себя до уродства. В сети девушка поделилась с окружающими своим неудачным опытом.

Начиналась печальная история действительно безобидно. Девушка всего лишь хотела убрать присущую ее губам асимметрию. Для этого она сделала специальную процедуру. После прихода домой ростовчанка обнаружила, что ее губы сильно распухли. В панике девушка обратилась к косметологу, но та сказала, что отек спадет через несколько дней. Губы действительно вскоре пришли в норму. Но девушка расстроилась. Ведь она уже даже привыкла к новому размеру. Поэтому приняла решение продолжить процедуры. Она сама шутила, что шприц с препаратом стал для нее, как наркотик. Ростовчанке после каждой процедуры хотелось больше.

По словам героини истории, родные уже давно говорили ей, что она перестаралась и довела губы до предела. Но она не верила ни им, ни окружающим, которые смеялись над девушкой, называя ее уткой. Девушке казалось, что идеал уже близко.

Но в один прекрасный день, взглянув на себя в зеркало, героиня обнаружила, во что превратила себя косметическими процедурами. Теперь ростовчанка ходит к косметологу для обратного эффекта. Ей вкалывают препарат, который расщепляет гилауронку, чтобы губы стали меньше. Однако специалист предупредил девушку, что как раньше все равно уже не будет. Она поделилась своей историей в сети, чтобы предостеречь таких же, как она, живущих в погоне за идеалом.

Напомним, ранее известный ростовский рэпер Баста высказывал свое мнение относительно пластических операций, к которым стали часто прибегать женщины. Он высмеял чрезмерное пристрастие к «переделыванию» себя. Исполнитель призывал женщин «перестать себя уродовать», иначе скоро все перестанут узнавать друг друга на улицах.