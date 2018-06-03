Жители Воронежа пожаловались на маленькую зарплату

Жители Воронежа оказались недовольны своей маленькой зарплатой. Они уверены, что за свою работу могли получать гораздо больше, чем имеют в настоящий момент.

Как стало известно, жители Воронежа решили поднять в соцсетях тему, которая давно уже волнует многих специалистов. Так, один из пользователей поинтересовался, почему в Москве те же врачи или учителя могут получать большие зарплаты, представители других профессий свободно зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а в Воронеже это просто нереальная сумма.

По его словам, в реальности люди в регионах имеют не более 40-50 тысяч, а то и 20-30, что уже гораздо ближе к реалиям. Мужчина также отмечает, что невозможно всем сразу уйти в бизнес, люди не выживут без врачей и учителей, которые уже в скором времени могут отказаться работать за такие копейки.

Его поддержали многие горожане, которые пожаловались, что на самом деле получают не более 20-25 тысяч рублей в месяц, как и их знакомые. Другие выступили с критикой в адрес автора поста, отметив, что все хотят получать по 100 тысяч в месяц, однако не прилагают для этого никаких усилий.