Сильный ливень заставил Ростов "плыть" перед Днем ВМФ в России

Жители уже привыкли к тому, что ливневки часто не справляются со своей работой и город "плывет", потому просто посмеялись над произошедшим в соцсетях. Видео с "плывущим" Ростовом появилось в соцсети.

Как стало известно, в субботу, 28 июля, синоптики прогнозировали ясную погоду в Ростове, однако она "раскапризничалась" и хлынул ливень. Дождь был настолько сильным, что улицы города в буквальном смысле превратились в бурные реки, по которым курсировали машины. Ливневые системы в очередной раз не справились с большими потоками воды, потому Ростов словно ушел под воду.

Жители города уже давно привыкли к тому, что во время дождя город затапливает, потому стали шутить по этому поводу. Многие даже приурочили происходящее ко Дню ВМФ в России, который празднуется в воскресенье, 29 июля, и заставил "плыть" город.