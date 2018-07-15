В Австралии жителей пугает нашествие полчища кенгуру на домашний скот

Австралийцы жалуются, что кенгуру продолжают портить сельскохозяйственные угодья, что приводит к невозможности пасти скот. К тому же, тысячи сумчатых пугают пастбища домашних животных.

Как известно, кенгуру являются одним из символов Австралии. Очень многие туристы съезжаются на удаленный континент, чтобы посмотреть на этих животных. Однако самим местным жителям сумчатые доставляют немало проблем. В последнее время их популяция изрядно увеличилась. По официальным данным, в Австралии проводили подсчет, в результате которого было установлено, что в стране зафиксировано более 46 миллионов особей этих животных. Более того, рост не сбавляет обороты.

Самым главным неудобством, которое причиняют кенгуру, является порча сельскохозяйственных угодий. Одна из жительниц штата Новый Южный Уэльс Мари Харли сняла на видео огромное количество сумчатых, несущихся прямиком по полям, где женщина обычно пасла овец. Видеоролик сразу набрал большое количество просмотров. По ее словам, в ближайшее время выпас домашнего скота на этой территории невозможен. Мари сообщает, что надеется привлечь внимание к этой проблеме, которая возникла не только у нее, а появляется и у других австралийцев регулярно.