Генеральная уборка: в Петербурге из окон выбрасывают холодильники и телевизоры

Необычный инцидент произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Местная жительница решила избавиться от лишних предметов в квартире, выбросив из окна бытовую технику.

Горожане, проживающие на переулке Авиаконструкторов, 18 могли наблюдать вчера странную картину. Молодая девушка решила избавиться от холодильника и телевизора. Причем она не посчитала нужным действовать стандартным способом – выносить технику через дверь. Куда более оперативным ей показалось выбрасывание ненужных предметов из окна 14 этажа прямо во двор жилого дома.

Снимки с места падения уже облетели социальные сети. Пользователи уже успели высказать свое мнение относительно случившегося. Некоторые восприняли ситуацию с юмором. «Когда решила выбросить шмотки бывшего и их не оказалось под рукой, а ты уже психанула» - комментирует одна из местных жительниц. Другие удивляются, как хрупкая девушка смогла самостоятельно выбросить бытовую технику из окна, особенно холодильник. Некоторые решили, что горожанка просто осваивает фэн-шуй, поэтому избавляется от лишних вещей. По одной из версий, такое поведение – результат гневной истерики. Как сообщают очевидцы, «сначала вниз полетел телевизор, за ним – коробка, а после – все остальное».

По случайности в самый критический момент людей рядом не оказалось, поэтому из-за генеральной уборки, которую петербурженка затеяла в субботу, никто не пострадал.

Об аналогичном случае сообщали не так давно в Казани. Мужчина выбросил из окна телевизор. Правда, как утверждают фанаты футбола, причина более чем серьезная. Ведь это произошло после проигрыша сборной России в 1/4 финала хорватам.