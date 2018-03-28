Ушел из жизни заслуженный артист России Семен Мильштейн

О смерти заслуженного артиста России сообщил его знакомый, актер Александр Олешко. Отмечается, что Семен Мильштейн страдал от тяжелой болезни, однако продолжал работать до самой смерти.

Буквально недавно общественность потрясла новость о смерти заслуженного артиста России, трубача и руководителя эстрадного оркестра "Даст-Ленд" Семена Мильштейна. На момент смерти ему исполнилось всего лишь 58 лет, его забрала тяжелая болезнь, с которой артист боролся долгие годы.

Как рассказал Олешко на своей странице в социальной сети, все коллеги Мильштейна знали о том, как он сражался за жизнь, однако до самой смерти не переставал работать, чем радовал окружающих. Именно благодаря трубачу, многие артисты смогли выступать с живыми оркестрами, а также учиться эстрадному мастерству.

В настоящий момент остается неизвестным, где и когда похоронят заслуженного артиста России, о церемонии прощания с Семеном Мильштейном так же ничего не сообщается.