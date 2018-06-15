В Узбекистане закрыли телеканал из-за фильма с Уиллом Смитом

По официальным данным пресс-службы агентства и печати и информации, было принято решение остановить работу одного из телеканалов из-за показа «не рекомендованного» кино.

Сегодня стало известно о том, что американская кинокартина «Я – легенда» стала причиной закрытия на неопределенный срок одного из узбекских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба Узбекского агентства по печати и информации.

Согласно этому сообщению, телеканал STV обязан остановить свою деятельность. Остается неизвестным факт, на какое конкретно время. Но это решение было принято на заседании Межведомственной координационной комиссии.

Интересно, что сначала данный телеканал показал в своем эфире мультфильм, предназначенный для взрослой аудитории, а на следующий день в эфире канала STV появился голливудский фантастический триллер «Я – легенда».

Это кино входит в список кинофильмов, которые не рекомендуется показывать и распространять на территории страны.

Напомним, что фильм «Я – легенда» был снят в 2007 году. Он повествует историю о выжившем во время вирусного заболевания жителе Нью-Йорка. Главную роль в кинокартине сыграл популярный голливудский актер Уилл Смит.