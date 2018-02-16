В Тюмени медикам снова разрешили критиковать государство

Сегодня, 17:26 \\ Мозаика

Продолжение тюменского «дела» о запрете критики государства в одном из медцентров города. Спустя несколько дней после принятия указа, главный врач отменил его и извинился перед сотрудниками.

 Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что принятый накануне указ о запрете критики государства со стороны медицинских сотрудников был отменен главным врачом тюменского клинического центра «Медицинский город». Об этом сообщается на официальной странице центра в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно сообщению, главный врач центра Андрей Кудряков извинился перед сотрудниками «Медицинского города» и всеми людьми, которых эта история не оставила равнодушными.

Кудряков также отметил, что руководство центра не в праве посягать на свободу слова, законы о которой закреплены в Конституции РФ, а также что оно поддерживает культуру слова и поведения.

Интересно, что несколькими днями ранее в социальной сети «Твиттер» была опубликована фотография документа, на котором присутствовала личная подпись главного врача. Суть этого документа заключалась в том, что сотрудникам центра было запрещено комментировать и анализировать действия государства, в том числе с применением нецензурных выражений. Также был включен запрет на публикацию в Сети откровенных и непристойных фотографий на аккаунтах работников.

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Автор - Кристина Мицкевич
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