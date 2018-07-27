Мария Захарова продолжает "зажигать" в Баку

Официальный представитель МИД продолжает наслаждаться отдыхом в Баку. На этот раз Захарова «зажигала» в компании российских селебрити под главные хиты Филиппа Киркорова.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова устроила зажигательные танцы под песню «Цвет настроения синий» в тесном кругу артистов российского шоу-бизнеса. Захарова продолжает наслаждаться отдыхом на фестивале «Жара» в Баку. Об этом сообщает издательство «комсомольская правда».

Согласно сообщению, после многочасового концерта в рамках фестиваля «Жара» в столице Азербайджана некоторое количество звезд отправилось на афтепати к Эмину Агаларову. Там представители российского шоу-бизнеса смогли по-настоящему расслабиться после тяжелого дня. Среди немногочисленных гостей были замечены Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Николай Басков, Слава, а также спикер МИД РФ Мария Захарова.

Интересно, что провести время спокойно знаменитостям не удалось. Как только заиграли хиты Киркорова «Цвет настроения синий», а затем «Ибица», свободного места на танцполе практически не оказалось. Мария Захарова «зажигала» в компании «Золотого голоса России», который известен своей любовью кружить женщин в танцах.

Пользователи Сети пришли в восторг, увидев опубликованные видео со звёздной вечеринки. «Мария. Вы супер!», «Вот это я понимаю представитель МИД», «Самая настоящая звезда, не иначе», - писали люди.

Накануне Мария Захарова была замечена в компании голливудского актера Стивена Сигала, с которым она не постеснялась раскурить «сигару мира».