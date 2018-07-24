"Многие воскресали": Боярский возвращается к роли в "Гардемаринах"

Сегодня, 15:49 \\ Мозаика

Режиссер Светлана Дружинина поделилась очередными подробностями работы над продолжением культового киносериала. На своей странице в Instagram она рассказала о ещё одном актере.

 Съёмки новой части "Гардемаринов" под руководством Светланы Дружининой запланированы на осень 2018 года. Создатели уже утвердили весь актерский состав грядущей картины. Накануне режиссер уже представила исполнителей главных ролей - Дмитрия Харатьяна, Александра Домогарова и Михаила Мамаева. Очередь снова вжиться в историческую роль перешла к Михаилу Боярскому.

Напомним, он сыграл французского шпиона шевалье де Брильи. По сюжету этот персонаж драматически погибает на мельнице. Светлана Дружинина утверждает, что де Брильи возвращается к жизни по очень веской и "достоверной" причине, ведь в истории кинематографа "многие воскресали". Она даже "слила" фразу одного и персонажей: "Не оскудеет чудом Русская земля!". Однако больше информации раскрывать не спешит и предлагает зрителям дождаться премьеры.

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Автор - Александр Лубяной
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