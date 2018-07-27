В Ростове на митинг против пенсионной реформы вышли 2 тысячи разгневанных жителей

Городские власти в донской столице разрешили КПФР провести митинг против повышения пенсионного возраста. На ростовские улицы вышло около двух тысяч человек.

Сегодня утром ростовчане вышли на площадь Ленина и собрались у подножия памятника, чтобы выразить свой протест «античеловечно реформе», как ее уже успели окрестить явные противники. На собрании выступал депутат ГД Николай Коломейцев. Он призывал горожан активнее выражать свою принципиальную позицию и бороться за свои права.

Митинг прошел без инцидентов. Однако очевидцы и пользователи социальных сетей сообщают, что всему виной малочисленность. Граждане уверены, если бы митингующих собралось больше, неприятных случаев было бы не избежать. К тому же, протест был санкционированным. Несмотря на то, что для Ростова количество вышедших на площадь действительно крайне мало, свидетели утверждают, что протестующие высказали немало неприятных и даже гневных фраз в адрес российского правительства. При этом нельзя говорить о том, что город не интересует пенсионный вопрос. Некоторые были на работе, кто-то был привлечен на всеобщий субботник, который проводился именно в этот день.

Тем не менее, как сообщают СМИ, в других областях России митинги прошли с более высокой посещаемостью.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне во всех городах страны выходят на улицы, чтобы выразить свой протест пенсионной реформы. Все участники выносили с собой плакаты, на которых были написаны различные лозунги, посвященные отмене повышению пенсионного возраста.