В Тюмени молодежь сняла кино о себе и получила 120 тысяч рублей

Тюменцы получили 120 тысяч рублей за фильм "Молодость". Как рассказывают сами авторы, лента повествует о них самих. Примечательно, что на разработку идеи, концепции, сценария, съемку и монтаж у молодых людей было всего трое суток.

Жители Тюмени стали победителями по числу номинаций в конкурсе «Снять за 72 часа». Название говорящее: участникам дается именно такое количество времени на полную разработку концепции ленты, подготовку, сам съемочный процесс и необходимые технические работы, в том числе, монтаж. Над созданием картины трудились Кирилл Киреев, Иван Кармацкий, Алена Нечетова, Юлия Кисилева и Нина Копылова, которые являются представителями центра «Моя территория».

Фильм короткометражный, он получил награды в 5 номинациях. Жюри отметило отличный монтаж, работу сценаристов и режиссера. Кроме того, лента получила звание «лучшего короткометражного документального фильма». Он рассказывает об особенностях жизни молодежи: об их мечтах, стремлениях, затеях, Как говорят сами авторы, молодые люди всегда амбициозны и очень хотят, чтобы их услышали. Картина, по мнению членов жюри фестиваля, как нельзя лучше отражает тот дух времени, который съемочная группа намеревалась показать.

В настоящее время определяется судьба ленты. У команды, работавшей над созданием фильма, есть два пути: они могут продолжить участие в других конкурсах, либо начать продвижения картины в сети. При выборе первого варианта будет отложена выгрузка в сеть, поскольку это обязательное условие участие в соревнованиях. Ввиду чего широкой аудитории кино станет доступно несколько позднее. Деньги, полученные тюменцами на фестивале, пойдут на возмещение расходов от съемок. Кроме денежного приза, участники получили возможность стажироваться в русской фильм группе и принять участие в съемках полнометражных федеральных проектов.