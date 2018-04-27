Воспитанники московской школы №1329 выиграли два «золота» на ММО-2018

В румынском городе Клуж-Напока прошла 59-я Международная математическая олимпиада (ММО). В общей сложности участниками этих престижных соревнований стали 116 команд из разных стран мира. Итоговое второе место в медальном зачете с пятью золотыми и одной серебряной медалью заняла сборная России. В ее составе отличились одноклассники Егор Рябов и Артур Герасименко — воспитанники столичной школы №1329 выиграли две медали металла высшей пробы. Об этом сообщает ИТпортал.

Воспитанники школы №1329 не приезжают с пустыми руками с ММО уже четвертый год подряд. За период 2015-2017 гг. они выиграли две серебряные и одну золотую награды.

В комментарии к событию лидер московского Депобразования Исаак Калина заявил, что столичная система образования в настоящее время относится к числу десяти лучших во всем мире. Этому способствовали масштабные преобразования в системе, а также реализация городских мегапроектов в сфере образования.



