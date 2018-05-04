Умершая два года назад американская актриса вновь появится в "Звездных войнах"

Известный всем любителям серии фильмов "Звездные войны" персонаж принцесса Лея Органа вновь предстанет перед зрителями. Ее роль исполняла знаменитая Кэрри Фишер, которая умерла в 2016 году. Но режиссеров это не остановило.

Режиссер кинокартины Джей Джей Абрамс в своем интервью заявил, что актерский состав знаменитой саги вновь порадует поклонников старыми знакомыми. По его словам, в ленте появится Кэрри Фишер. Несмотря на то, что актриса, так полюбившаяся многим за роль принцессы Леи, умерла несколько лет назад в возрасте 60 лет.

Абрамс рассказал, что согласие дочери Фишер было получено. К тому же, для необходимых сцен его командой будет использован отснятый ранее материал для предыдущих частей «Звездных войн», который в итоге не был использован и не появлялся в кадрах популярной саги. Таким образом режиссер хочет в очередной раз почтить память талантливой актрисы.

Напомним, ранее стало известно, что Кэрри Фишер посмертно номинирована на Эмми. Однако поводом для этого стала не популярная роль Леи Органа, а персонаж в сериале «Катастрофа», где актриса сыграла мать главного героя. Сериал состоит из трех сезонов. Примечательно, что Фишер появлялась в нем всего пять раз. Актриса скончалась в 2016 году от сердечного приступа.