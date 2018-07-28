"Один из немногих... великих": Вишневский прокомментировал смерть Войновича

Руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выразил свою боль утраты на личной странице социальной сети Facebook.

Российский государственный деятель, политолог и журналист Борис Вишневский прокомментировал смерть известного писателя и драматурга Владимира Николаевича Войновича. Политик написал на своей официальной странице полное имя писателя, а после отметил, что в ночь на 28 июля "ушёл ещё один из немногих оставшихся великих".

Известно, что смерть Войновича стала следствием сердечного приступа. Он умер на 86-м году жизни. Поэт прославился авторством многих книг как в России, так и за ее пределами. В свое время его песня "Четырнадцать минут до старта" стала гимном космонавтов при СССР.