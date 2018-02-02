В сети появились фотографии очевидцев самого длительного затмения

Люди с разных концов планеты делятся в социальных сетях снимками, на которых им удалось зафиксировать уникальное астрономическое явление. Следующее подобное явление можно будет наблюдать в небе лишь через 25 тысяч лет.

За космическим явлением можно было наблюдать почти со всех концов земного шара. Кадры с самым длинным затмением в сеть выкладывают жители Австралии, Европы, Южной Америки. Луну можно было увидать даже над Антарктидой. Не показалось космическое явление только северным частям планеты таким, как Северная Америка и Сибирь.

Астрономы во многих странах готовились к этому событию заранее. А городские планетарии настраивали телескопы, устраивая специальные просмотры, чтобы жители могли как можно лучше, во всех подробностях, взглянуть на интересное космическое явление.

Затмение естественного спутника Земли началось примерно 21:25 по московскому времени и продолжалось почти до 1:30. Жителям южной части России поначалу было несколько проблематично наблюдать за Луной, поскольку на небе сгущались тучи. Тем не менее, облака были не сплошные, и всю красоту можно было увидеть в достаточно больших небесных просветах.

Многие пользователи социальных сетей с восторгом отзываются о произошедшем астрономическом событии и делятся радостью, что им удалось стать его свидетелями. Другие настроены более скептически, сравнивая его с другими затмениями, которые им удавалось видеть. Некоторые рассуждали, что это явление было ничуть не хуже всех предыдущих.