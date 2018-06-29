В России на 86-м году жизни умер писатель и сценарист Владимир Войнович‍

Сегодня, 07:47 \\ Мозаика

О трагедии сразу начали писать в социальных сетях. Одними из первых, кто узнал о ней, стали писатель Виктор Шендерович и журналист Виктор Давыдов. Они оставили сообщения в Facebook.

 Стало известно, что в ночь на 28 июля в России умер писатель, драматург и сценарист Владимир Николаевич Войнович‍. Ему было полных 85 лет. За свою довольно длинную жизнь он добился немалых успехов и приобрел известность.

Первые сообщения об этом в сети стали публиковать те, кто лично знал писателя. Так, о смерти Войновича написали Шендерович и Давыдов. Первый сообщил, что уже второй раз публикует пост, так как сначала посчитал информацию ошибкой и удалил предыдущий, однако его ожидания не оправдались. Последний же указал причину смерти писателя на 86-м году жизни - сердечный приступ.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Ровер
Главное за неделю

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища. Александру Исакову было 39 лет, он погиб от осложнений, возникших в результате двусторонней пневмонии.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Был вечным мальчиком: коллега рассказала о погибшем актере из «Счастливы вместе»

 Наталья Тищенко отметила, что Александр Исаков был «манерным», эта особенность выделяла...

Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался...

Мэра Владивостока развеселила арендная плата пляжа на Кунгасном мысе

 Арендатор ежегодно отправляет в бюджет города за пляж целых 1600 рублей, что развеселило...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ