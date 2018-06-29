В России на 86-м году жизни умер писатель и сценарист Владимир Войнович‍

О трагедии сразу начали писать в социальных сетях. Одними из первых, кто узнал о ней, стали писатель Виктор Шендерович и журналист Виктор Давыдов. Они оставили сообщения в Facebook.

Стало известно, что в ночь на 28 июля в России умер писатель, драматург и сценарист Владимир Николаевич Войнович‍. Ему было полных 85 лет. За свою довольно длинную жизнь он добился немалых успехов и приобрел известность.

Первые сообщения об этом в сети стали публиковать те, кто лично знал писателя. Так, о смерти Войновича написали Шендерович и Давыдов. Первый сообщил, что уже второй раз публикует пост, так как сначала посчитал информацию ошибкой и удалил предыдущий, однако его ожидания не оправдались. Последний же указал причину смерти писателя на 86-м году жизни - сердечный приступ.