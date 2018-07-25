"Хлебом не корми": Дружно вернулся к поискам аномалий в новом шоу

Телеведущий запустил на Youtube-канале новое шоу, в котором снова рассказывает об аномальных зонах России. На этот раз он провел ночь на мистических болотах в Подмосковье.

Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что известный телеведущий и блогер Сергей Дружко снова отправился на поиски аномальных явлений. В этот раз он провел ночь на болотах Шушмора, вокруг которых ходят мистические слухи. Итоги расследования появились в новом шоу Дружко «Объяснимо? Не факт». Об этом сообщает издательство «Подмосковье сегодня».

Согласно корреспондентам, Дружко создал свое новое шоу на просторах видеохостинга YouTube в качестве эксперимента. Он заявил, что если первый выпуск «Объяснимо? Не факт» наберет популярность, то обещает уже этой осенью отправиться в путешествие на поиски аномальных мест и мистических историй.

А пока Дружко уже расследовать леса и болота района Шушмора в Московской области. Многие жители этого района стараются обходить эту территорию стороной, поскольку известны случаи необъяснимой пропажи людей среди квадратных деревьев. В этой местности блогер провел целую ночь с включенной камерой.

Напомним, что Сергей Дружко стал популярен благодаря съемкам в телепрограмме «Необъяснимо, но факт» в 2005 году. Ведущий исследовал мистические аномалии в течение восьми лет вплоть до закрытия программы.