Достопримечательностью Карелии стало кладбище с могилами предков президента Финляндии

Власти Карелии включили в Перечень объектов культурного наследия кладбище, на котором находятся могилы президента Финляндии Лаури Реландера.

Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что в перечень объектов культурного наследия Карелии было включены кладбища, на одном из которых захоронены родители второго президента Финляндии Лаури Реландера. Об этом сообщает региональное Управление по охране объектов культурного наследия.

Согласно сообщению, это кладбище находится при церкви Иоанна Предтечи XVI, располагающейся в нескольких километрах от населенного пункта Куркиеки. Среди известных личностей, могилы которых находятся на территории кладбища, известны родители и близкие родственники президента Финляндии Лаури Реландера, который правил страной в первой половине двадцатого века.

Лаури Реландер родился в мае 1883 года в семье директора сельскохозяйственной школы. По образованию он являлся магистром философии, окончил Императорский Александровский университет в городе Гельсингфорс, который сейчас носит название Хельсинки. В 1925 году его выдвинули на пост президента от Аграрного союза. Реландер управлял страной до 1931 года.