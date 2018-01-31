"Кровавую Луну" покажут в прямом эфире

Удивительное природное событие в виде лунного затмения, происходящее в одно время с противостоянием Марса сегодня будут транслировать на популярном видеохостинге.

Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что трансляцию лунного затмения на фоне Великого противостояния Марса собираются показать на YouTube-канале астрономического института им. П.Штернберга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению, это событие произойдет сегодня вечером. Оно начнется в половину десятого по московскому времени. Лишь через час спутник Земли войдет в тень планеты, за этим последует заметное уменьшение яркости Луны и ее цветовое преобразование – она станет красной. В это время рядом с Луной можно будет наблюдать Марс.

Данное событие будет транслироваться на телеканалах страны, среди которых «Москва 24».

Интересно, что несмотря на тот факт, что явление Красной Луны можно обосновать с помощью науки, для многих современных людей оно остается вестником мировых катастроф. Некоторые даже утверждают, что это событие происходит незадолго до конца света и человечества.