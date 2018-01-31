"Кровавую Луну" покажут в прямом эфире

Сегодня, 18:42 \\ Мозаика

Удивительное природное событие в виде лунного затмения, происходящее в одно время с противостоянием Марса сегодня будут транслировать на популярном видеохостинге.

 Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что трансляцию лунного затмения на фоне Великого противостояния Марса собираются показать на YouTube-канале астрономического института им. П.Штернберга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению, это событие произойдет сегодня вечером. Оно начнется в половину десятого по московскому времени. Лишь через час спутник Земли войдет в тень планеты, за этим последует заметное уменьшение яркости Луны и ее цветовое преобразование – она станет красной. В это время рядом с Луной можно будет наблюдать Марс.

Данное событие будет транслироваться на телеканалах страны, среди которых «Москва 24».

Интересно, что несмотря на тот факт, что явление Красной Луны можно обосновать с помощью науки, для многих современных людей оно остается вестником мировых катастроф. Некоторые даже утверждают, что это событие происходит незадолго до конца света и человечества.

Поделиться новостью:
Автор - Кристина Мицкевич
Главное за неделю

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища. Александру Исакову было 39 лет, он погиб от осложнений, возникших в результате двусторонней пневмонии.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Был вечным мальчиком: коллега рассказала о погибшем актере из «Счастливы вместе»

 Наталья Тищенко отметила, что Александр Исаков был «манерным», эта особенность выделяла...

Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался...

Мэра Владивостока развеселила арендная плата пляжа на Кунгасном мысе

 Арендатор ежегодно отправляет в бюджет города за пляж целых 1600 рублей, что развеселило...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ