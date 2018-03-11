Дмитрий Комаров назвал Украину страной третьего мира

Ужасное состояние улиц Киева напомнило украинскому телеведущему Камбоджу в 2008 году.

Ведущий украинской телепередачи про путешествия «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров побывал в самых удалённых странах Земли. Сейчас путешественник находится в столице Амазонии, но активно следит за ситуацией на родине. Ливни превратили Киев в одно большое озеро. Комаров назвал причиной беспорядков не погоду, а властей, которые это допустили.

Дмитрий Комаров сравнил ситуацию в Украине с Камбоджей в 2008 году. Многие города тогда были затоплены из-за тайфуна. «Можно было не ехать в страну третьего мира, а снять выпуск в европейской столице», - написал телеведущий на своей странице в Facebook. В местности, к которой путешественник сейчас снимает новый выпуск телепередачи, реки постоянно выходят из берегов из-за тропических дождей. Власти продумали все мелочи, и погодные условия не позволяют разрушить инфраструктуру городов.