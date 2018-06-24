Кристен Стюарт станет "Ангелом Чарли"

Телекомпания Sony Pictures официально объявила об актерском составе ремейка на «Ангелов Чарли». Поклонники оригинального фильма восприняли эту информацию неодобрительно.

Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что американская телекомпания Sony Pictures опубликовала список актрис, которые снимутся в главных ролях ремейка на фильм «Ангелы Чарли». Среди актрис была замечена Кристен Стюарт, как сообщает американский журнал Hollywood Reporter.

По словам журналистов, в сюжете новой версии «Ангелов Чарли» произойдут изменения. Так, известное агентство станет всемирной службой безопасности, агенты которого находятся по всей планете.

Главные роли в грядущем ремейке исполнят Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Этот актерский состав вызвал в большей степени неодобрительные отзывы у поклонников оригинальной версии фильма. Особенно досталось скандально известной актрисе Кристен Стюарт, которая известна благодаря работе в «Сумерках».

Премьера нового фильма была запланирована кинокомпанией на конец сентября следующего года.