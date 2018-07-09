Около половины россиян верят, что инопланетяне существуют

Сегодня, 09:15 \\ Мозаика

За такой вариант отдали свои голоса 45 процентов респондентов. Опрос проводился сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

 Стало известно, как россияне относятся к версии о том, что инопланетяне существуют. Отчет по данной теме предоставили на официальном сайте ВЦИОМ. Согласно ему, в это верит около половины населения России. Они также обосновали, почему считают информацию о них правдивой. Так, 27 процентов этих россиян считают, что пришельцы никогда не покажутся людям, а еще 18 процентов ответили, что у властей есть информация о существовании внеземных цивилизаций, однако она строго засекречена.

Тем не менее, почти такое же количество россиян уверенны, что на самом деле инопланетяне - выдумка. Такой ответ дали 42 процента опрошенных. Некоторые из них также предположили, что пришельцы, даже если и существуют, то никогда не посещали и не посетят Землю.

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Автор - Александра Ровер
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