В Москве снесут "Дом-2" по приказу властей

Съемочную площадку известного телепроекта России собираются закрыть для того, чтобы построить там остановку для трамвая.

Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что Правительство Москвы планирует снести съемочную площадку известного российского телешоу «Дом-2», чтобы построить на ней остановку для скоростного трамвая. Об этом сообщает новостное агентство «Медуза».

Как сообщается, «Поляна», именно такое название носит площадка реалити-шоу, будет снесена, поскольку власти города решили построить дорогу от Саларьево до населенного пункта Марьино. Именно на этом участке в Новой Москве располагается поселок «Летова роща», рядом с которой снимают «Дом-2».

Интересно, что чиновники не знали о существовании съемочной площадки одного из самых известных телепроектов России.

Реалити-шоу «Дом-2» ежедневно выходит на телеканале ТНТ уже в течение четырнадцати лет. Первыми ведущими этого шоу были Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Ксения Бородина, которая до сих пор продолжает вести проект.

С мая 2005 года в генеральную прокуратуру Российской Федерации неоднократно поступали обращения от различных депутатов с целью закрыть «Дом-2».