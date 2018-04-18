Эксперты: Сексизм научит выбирать партнёра

Сегодня, 04:30 \\ Мозаика

По мнению социального психолога Пелин Гюль и её команды из Университета штата Айовы, сексизм может проявляться и в положительном плане. Женщины это воспримут, как знак, что партнёр достаточно надёжен.

Например, если мужчина уступает место даме в общественном транспорте, открывает дверь и вообще проявляет заботу в мелочах, предупреждая её желания. Отдельные представительницы прекрасного пола не считают это правильным, прямо даже критикуя подобное. Однако эксперты отмечают, что в душе они воспринимают мелкие добрые поступки, как заботу о себе. Главное в таком – не перегнуть палку, особенно с дамами постарше.

Наученные горьким опытом, эти женщины наверняка воспримут бесконечное открывание дверей практически, как желание во всём за ними приглядывать и контролировать. Потому слишком внимательного мужчину они не выберут, едва ли не прямо говоря, что «попытка управления слишком оскорбительна».

Зато партнёр, умеющий понимать, когда даме нужно помочь, проявляя сексизм, станет существенно предпочтительнее. Стоит отметить, что сексизм считается одним из бичей современности. Он нарушает права в большинстве случаев именно женщин, далеко не всегда имея доброжелательную форму.

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Автор - Инесс Каминская
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