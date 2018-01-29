Блокадникам выплатят 5 тысяч рублей в честь годовщины освобождения Ленинграда

Губернатор Ленинградской области заявил о денежных выплатах гражданам России, которые жили и участвовали в защите Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что жители и защитники блокадного города Ленинград получат денежные выплаты в размере пяти тысяч рублей в январе следующего года, который приурочен к семидесяти пятой годовщине полного снятия блокады.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, эти денежные выплаты станут дополнительной поддержкой для граждан страны, которые жили и защищали свой родной город во время такого страшного события, как блокада Ленинграда. Своевременно денежные пособия получат те, кто представлен к награде «За оборону Ленинграда», а также «Житель блокадного Ленинграда».

Дрозденко отметил, что мы все находимся в долгу перед теми людьми, которые смогли, несмотря ни на что, отстаивать границы своего города.

Напомним, что военная блокада города Ленинград длилась восемьсот семьдесят два дня. Эта осада считается самой продолжительной операцией за всю историю человечества. По результатам Нюрнбергского процесса было стало известно о свыше 600 тысячах погибших людей за все время блокады, но многие историки пришли ко мнению, что на самом деле было не меньше полутора миллиона жертв.