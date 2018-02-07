Исаак Калина рассказал о колледжах и самых востребованных в Москве профессиях

Исаак Калина (он руководит столичным Депобразования) пообщался с журналистом издания «Юго-Восточный курьер». В рамках интервью он объяснил факт роста востребованности столичных колледжей и рассказал о самых популярных в мегаполисе профессиях.

Как заявил министр, на современном этапе московские колледжи представляют собой высокотехнологичные учреждения профобразования. У них налажено взаимодействие с работодателями, бизнесом, городскими структурами. Это гарантирует студентам получение востребованной московской экономикой профессии и трудоустройство после обучения.

Качественная подготовка в столичных колледжах доказывается результатами участия студентов в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. Так, по итогам чемпионата мира WorldSkills в Абу-Даби из 11 медалей сборной России по два «золота» и «серебра» было завоевано столичными студентами, — уточнил министр.







