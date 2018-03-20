Сотрудник Qiwi "намайнил" на терминалах 500 тысяч биткоинов

Гендиректор платежной компании «Киви» рассказал историю, которая произошла в его компании в 2011 году. Один из сотрудников «намайнил» полмиллиона биткоинов и ушел из компании.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что на одной из лекций в Московской школе коммуникаций генеральный директор Qiwi Сергей Солонин рассказал историю о том, как 7 лет назад один из сотрудников его компании наработал полмиллиона биткойнов благодаря платежным терминалам.

По словам самого Солонина, в 2011 году сотрудники службы безопасности сообщили ему о высокой мощности работ терминалов во время, когда ими не могли пользоваться клиенты. Как оказалось, один из сотрудников платежной компании занимался «майнингом» биткоинов, о которых в то время знали немногие.

Интересно, что на тот момент сумма полмиллиона биткоинов составляла около пяти миллионов американских долларов. На момент начала этого года она будет равняться шести с половиной миллиардам, что превышает состояние самого богатого человека России - владельца сети магазинов «Магнит» Сергея Галицкого.

Молодой человек был уволен из компании, поскольку отказался возвращать криптовалюту. Претензий по этой деятельности ему предъявить не смогли.

Напомним, что история появления биткоинов началась 10 лет назад, но предпосылки ее создания начались намного раньше. Эксперты считают 2009 год появлением биткоина, поскольку именно тогда появилось всемирно известное приложение «Биткоин».