"Вынос мозга": Вассерман запустил шоу на YouTube

Звезда интеллектуальных телешоу и журналист запустил свое шоу на всемирно известном видеохостинге. Первый выпуск шоу посетили популярные рэперы.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что известный телеведущий украинского происхождения и журналист Анатолий Вассерман запустил свое собственное шоу на Youtube, которое носит название «Вынос мозга». Первыми гостями этого шоу стали российские хип-хоп исполнители Паша Техник и Thrill Pill.

Как сообщается, правила участия в шоу предельно просты: участникам следует отвечать на вопросы Анатолия Вассермана. Загвоздка состоит в том, чтобы отгадать те вопросы, которые содержат в себе правдивые факты. В случае, если герой правильно назовет такой вопрос, ему в лицо выстрелит аппарат с ранее выбранной начинкой. Если же он не отгадает, то аппарат все равно выстрелит, но вот чем – останется большой загадкой для самих участников.

Напомним, что Анатолий Вассерман стал известным благодаря своему участию в телепрограммах «Игры разума» и «Знатокиада». Регулярно Вассерман вдохновляет своих поклонников на создание интернет-мемов.