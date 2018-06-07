Пореченков предложил выплачивать роялти создателям кино

Актер Михаил Пореченков призвал ввести систему выплат роялти участникам создания различного контента за его использование на показах. Это было сделано в рамках кинофестиваля «Горький fest».

Сегодня, стало известно о том, что известный российский актёр Михаил Пореченков в рамках кинофестиваля «Горький fest» предложить создать в России систему выплат участникам создания кинопроектов за факт использования прокатчиками их созданного контента. Об этом сообщила пресс-служба n"RIS, занимавшаяся организацией мероприятий на «Горький fest».

Как отметили участники круглого стола, на котором выступал Пореченков, В России были предприняты попытки создания таких выплат, но к сожалению самих создателей контента, оказалось практически нереальным отслеживать все необходимые финансовые операции в связи с выплатами. В частности, была затронута проблема использования телеканалами огромного количества этого контента.

Напомним, что кинофестиваль проводится уже второй год подряд. Его создатели позиционируют это мероприятие как конкурс современного российского кино. В 2017 году такие фильмы, как «Турецкое седло», «Софичка» и «Маленький поезд» стали лауреатами данного конкурса.