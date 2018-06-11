В клетку с баскетболистом Шакилом О’Нилом проникла акула

Легендарный спортсмен спустился под воду в специальной клетке, которая должна была защитить его от акул. Однако, в одно из отверстий впервые за 30 лет съемок шоу Shark Week проникла рыба-хищник.

Как стало известно, экс-баскетболист Шакил О’Нил, который сейчас является известным шоуменом, посетил шоу Shark Week, которое выходит на телеканале Discover. Каждый раз приглашенный гость опускается в океан в специальной железной клетке. Вокруг клетки плавают акулы, что очень страшно. Помимо этого, хищников приманивают еще и специальным кормом.

Для баскетболиста пришлось создать новую увеличенную клетку. Когда Шакил О’Нил спустился под воду, вокруг него буквально «кишили» акулы. Ведущие раззадоривали хищников, бросая им корм. Внезапно, одна из акул заметила отверстие в клетке с баскетболистом. Она проникла внутрь железного «убежища», что сильно испугало О’Нила. Дайверы стали отвлекать хищницу от спортсмена, пока съемочная команда поднимала клетку вверх.

К счастью, баскетболист отделался лишь испугом. Акула не успела нанести ему вреда. Представители шоу уже прокомментировали инцидент и отметили, что такое случилось впервые. Они обещают усовершенствовать клетку и больше не допускать случаев, когда акула проникает к гостю программы.