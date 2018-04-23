В Швейцарии умер бывший президент Ferrari Маркьонне

Отмечается, что от должности главы компании его освободили еще на прошлой неделе из-за того, что у него обнаружили проблемы со здоровьем. СМИ сообщают о том, что последние дни своей жизни Маркьонне провел в коме.

Как стало известно в среду, 25 июля, в Швейцарии умер бывший президент Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari и Maserati Серджо Маркьонне. На момент смерти ему исполнилось 66 лет. О смерти бывшего директора Ferrari сообщил председатель компании Джон Элканн. По его словам, произошло самое страшное, чего все боялись.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у Маркьонне начались еще на прошлой неделе, тогда же его отстранили от должности президента компании. О причинах смерти 66-летнего экс-президента Ferrari ничего не сообщается.