Пенсионер обнаружил огромную дыру прямо у себя в спальне

Колин Стир и его жена Ванесса не подозревали, что прямо под их спальней находилось то, что сможет изменить их жизнь в дальнейшем. Мужчина был бывшим государственным служащим, поэтому и не мог заниматься находкой до 2011 года.

Не так давно Стир вышел на пенсию и вспомнил, что заделал огромную дыру в полу, так как это было опасно для его внуков. Мужчина решил выяснить, что же скрывается чуть поглубже. Прокопав чуть дальше, Колин понял, что обнаружил что-то удивительное. Спустя некоторое время, он спустился на глубину 6 метров. Ширина дыры составляла 1 метр. «Я думаю, что это ещё не конец, а найденный мною колодец будет расширяться ближе к концу», - говорит владелец дома.

Из-за неудачного расположения было не очень комфортно, поэтому в раскопках принимал участие и сосед. Работы длились шесть месяцев, а результат порадовал владельца дома. Множество туристов со всего округа захотели посетить такой дом, а для Стира это стало хорошим методом подзаработать.