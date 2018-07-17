Мэра Владивостока развеселила арендная плата пляжа на Кунгасном мысе

Арендатор ежегодно отправляет в бюджет города за пляж целых 1600 рублей, что развеселило мэра Владивостока. Он обратился к специалистам города с просьбой разобраться со всеми вопросами аренды Кунгасного пляжа и ее размерами.

Как известно, мэр Владивостока Виталий Веркеенко ведет проверку пляжных территорий города. Накануне Веркеенко с инспекцией отправился на пляж на мысе Кунгасный. Первое, что его заинтересовало, это размер арендной платы на пляже. Отмечается, что арендатор отдает в бюджет за аренду пляжа целых 1600 рублей в год, что развеселило мэра.

Веркеенко по итогам своей инспекции пришел к выводу, что специалистам следует провести тщательную проверку и разобраться с арендой пляжа и ее размерами. Глава Владивостока отметил, что ему не терпится ознакомиться с планом по развитию пляжа. Он рассказал, ему понравилось, что входы и въезды на пляж свободны, есть туалеты и чистые урны, а также территория более менее благоустроена.

Несмотря на это, на пляже много нарушений и все их стоит устранить.