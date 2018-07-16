Жители Магадана возмущены тем, что во время капитального ремонта сносят исторические парапеты

Отмечается, что подрядчик уже заказал и везет новые парапеты из Хабаровска и скоро их установит. Несмотря на это, жители города возмущены капитальным ремонтом, из-за которого на людей и машины падают камни.

Жители Магадана оказались возмущены тем, что на Портовой, 7 ремонтируют дом, ведутся капитальные работы, при этом рабочие демонтируют исторические украшения - искусные парапеты. Мужчина, который заснял происходящее на видео, отметил, что подрядчику совсем не важно, что этот парапет простоял более полувека, кроме того, на людей и машины падает мусор и камни.

В фонде капитального ремонта Магаданской области отреагировали на это видео, отметив, что заказчик на самом деле принял решение снять старые парапеты, так как они уже практически разрушены и представляют опасность для жизни людей. Помимо этого, если не снять эти парапеты, то невозможно будет поменять крышу. Восстановить эти парапеты не представляется возможным, однако заказчик уже заказал новые парапеты в Хабаровске и везет их в Магадан, чтобы установить на месте старых.

Несмотря на это, жители города жалеют о том, что сносят красивые парапеты, которые простояли более 50 лет.