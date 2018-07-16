Бастрыкин: Император Александр III на самом деле не был отравлен

По словам главы СК РФ, эксгумацию провели для того, чтобы выяснить биологическое родство по мужской линии в нескольких поколения. Сразу же эксперты решили проверить, на самом ли деле Александр III отравили.

Буквально недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал интервью, в котором рассказал о том, как продвигается расследование по факту убийства царской семьи в Екатеринбурге. Для того, чтобы проверить биологическое родство по мужской линии сразу в нескольких поколениях, было эксгумировано тело российского императора Александра III. Ранее ДНК проводилось только по материнской линии, а теперь удалось доказать, что останки на самом деле принадлежат российскому императору.

Кроме того, эксперты провели химическую экспертизу волос, которая показала, что в них не содержится следов яда. Бастрыкин отметил, что это говорит о том, что на самом деле Александр III не был отравлен и причина его смерти кроется в другом.