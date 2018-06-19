Жители Улан-Удэ вынуждены вдыхать "аромат" чужих фекалий

Жители отмечают, что неприятный запах распространяется по городу уже длительное время, а власти никак не решают эту проблему. Жалоба на "аромат" фекалий появилась в паблике "Аноним 03".

Как стало известно, уже долгое время жителей Улан-Удэ атакует запах чужих фекалий, который они вынуждены вдыхать и днем, и ночью. Многие пользователи сошлись на том, что запах доносится со свинокомплекса в селе Усть-Брянь, которое находится в Заиграевской районе. Из-за того, что по городу распространился неприятный запах, жители не могут в жару открывать окна в квартирах, ведь вся вонь моментально просачивается в жилище, впитывается в развешенное на улице белье.

Многие жалуются, что спать стало абсолютно невозможно, так как от этого "аромата" создается впечатление, что прямо под окнами прорвало канализацию и весь запах нечистот вырвался наружу.

Примечательно, что власти никак не реагируют на многочисленные жалобы, источник неприятного запаха до сих пор не был устранен, кроме того, никто пока не смог выяснить, откуда именно он доносится.