Друг Александра Исакова из «Счастливы вместе» обвиняет в гибели актера врачей

По словам коллеги и товарища скончавшегося актера Исаева, врачи допустили ошибку при постановлении диагноза. На своей странице в Facebook Роман Печерский обвиняет медиков в кончине артиста.

Как рассказал друг Исаева, который скончался в возрасте 39 лет, актер лежал в больнице в течении 3 недель. Все это время медики не могли установить ему верный диагноз. Именно это, считает Печерский, и стало причиной гибели актера из популярного сериала «Счастливы вместе».

Медиков друг Исаева называет «доблестными» врачами, их он обвиняет в некомпетентности. Товарищ актер недоумевает от случившегося и даже предполагает, что медики «купили свои дипломы».

Роман Печерский высказал свои соболезнования матери актера и его близким. По словам друга Исаева, за день до смерти тот еще находился в веселом настроении. Актер шутил и даже планировал свой отдых. И вот, его не стало. Друг Исаева сильно переживает гибель актера, а ситуация с врачами его крайне возмущает. Пользователи поддержали Печерского, так как многие не довольны работой медиков. По словам комментаторов, карту и историю болезни Исаева нужно обязательно отдать на проверку в правоохранительные органы.