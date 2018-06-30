"Карусель" с собакой в Краснодаре возмутила пользователь Сети

Отмечается, что мужчина просто решил погулять со своей собакой, чем возмутил интернет-пользователей. Ролик появился в сети во вторник, 24 июля.

Как стало известно, житель дома на проспекте Чекистов в Краснодаре вышел погулять на улицу со своей собакой. Он вовсе не ожидал, что может стать звездой интернета, а также прослыть в Сети "живодером". На кадрах опубликованного ролика видно, что мужчина держит в руках и крутит по воздуху небольшую собаку.

Подобная "карусель" возмутила пользователей сети, они сразу же заявили, что мужчина издевается над собакой и предложили в следующий раз вызвать полицию. Они начали называть владельца собаки "живодером", отмечая, что ему следует провести такую же "карусель", чтобы он понял, насколько приятно собаке.

Другие же встали на защиту мужчины, отметив, что собаки любят играть таким образом, чаще всего в зубах они держат палку, за которую и тянет хозяин. Это придает псам азарта, потому никакого жестого обращения с животными на этом видео и вовсе нет.