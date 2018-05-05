В Санкт-Петербурге Банковский мост отремонтируют за 40 миллионов рублей

В центре Санкт-Петербурга восстановят известный мост с грифонами и набережную до конца 2019 года. На портале госзакупок сообщили о поисках подрядчика.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что в Санкт-Петербурге «Дирекция транспортного строительства» ищет подрядчика с целью провести капитальный ремонт на одной из самых известных в городе достопримечательностей – Банковском мосту, который проходит через канал Грибоедова. Стоимость контракта составит 40 миллионов рублей.

Как сообщает портал государственных закупок, подрядчик будет выбран в ходе конкурса, который пройдет в ближайшее время. Победитель этого конкурса будет необходимо сделать ремонт на мосту, а также на набережной около него. К тому же, обязательным будет проведение архитектурно-художественной реставрации.

Окончание ремонтных работ должно состояться не позднее середины октября следующего года.

Интересно, что местную достопримечательность в виде каменных грифонов убрали с моста еще в 2017 году. К сожалению туристов, к ЧМ-2018 их не успели отреставрировать. Поэтому грифоны вернутся на свои прежние места только к полному проведению ремонта на этом мосту.

Напомним, что эта конструкция была построена в первой половине 19 века. По приданию, грифоны являются стражами сокровищ, что, по всей вероятности, стало причиной их установки именно напротив банка.