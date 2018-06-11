Жена Аркадия Бабченко призналась, как пережила "убийство" мужа

Жена скандального журналиста отметила, что она прекрасно знала о том, что убийство мужа было всего лишь инсценировкой, потому ей было невероятно сложно делать скорбное лицо перед СМИ. Все внимание в тот момент было сфокусировано именно на ней.

Спустя длительное время после загадочного убийства и воскрешения российского Аркадия Бабченко, его жена поделилась, как она пережила спецоперацию. По ее словам, о покушении на мужа она узнала одной из первых и еле могла скрыть свои эмоции, когда Бабченко преподнес ей эту новость. Она была в курсе спецоперации, но увидеть мужа, лежащего с огнестрельными ранениями, ей было сложно.

Как только СМИ сообщили о смерти Бабченко, домой к его жене пришел начальник и друг Айдер Муждабаев. Он сильно плакал и просил жену, чтобы она его простила, так как это именно из-за него Бабченко задержался в Киеве. Женщина отметила, что это была самая сложная часть спецоперации, ей сложно было смотреть, как взрослые мужчины плакали и переживали потерю близкого друга.

Она даже завидовала своему мужу, ведь он спокойно пережидал, а ей приходилось выслушивать соболезнования и делать скорбное лицо перед прессой, ведь все внимание было сфокусировано именно на ней.